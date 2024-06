Mattia Zenzola e Christian Stefanelli hanno chiuso? Le parole del ballerino

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 3 giugno 2024)sempre dichiarato di essere degli amici fraterni, ma i bro sembrerebbero averogni rapporto. A far sorgere il dubbio – mai smentito – è stato propriosu Instagram parlando di “rapporto fraterno che ha subito una brusca frenata“. “Vi amo e vi ringrazio sempre infinitamente per tutto l’affetto che mi avete e continuate a mostrarmi, ed è proprio per questo che penso meritiate, come ho sempre fatto, sincerità e trasparenza” – ha scrittosu Instagram – “Da qualche tempo ormai, il rapporto che ritenevo fraterno ha subito una brusca frenata. Ho sempre voluto essere chiaro e trasparente con tutti, ci ho messo coraggio, carattere e più volte la faccia, per difendere e tutelare colui che ritenevo un fratello.