Lorenzo Biagiarelli compagno Selvaggia Lucarelli domani a Rimini

(Di lunedì 3 giugno 2024) Tutto pronto alle Befane Shopping Centre diper l’appuntamento letterario con il food blogger e chef-influencerdi, a partire dalle ore 17.00 (in Piazza Zara), si terrà la presentazione del libro “Ho mangiato TROPPA CARNE. Perché mangiamo gli animali e cosa succederà se non smettiamo di farlo” (2024, Cairo Editore). A moderare l’incontro di(presentazione + firmacopie) ci sarà Debora Grossi. Sotto i riflettori il valore etico, sociale, ambientale ed economico del cibo: un pomeriggio intenso e interessante, da vivere fino in fondo.ALLE BEFANE DI: FOCUS SUL CONSUMO DELLA CARNEè nato a Cremona il 24 novembre 1990, ma è cresciuto nelle Marche, a Senigallia (Ancona).