Il sindaco di Genova Marco Bucci ricoverato al Galliera

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 3 giugno 2024) Giorni delicati per ildi, che si trova attualmenteall’Ospedaledi. A fare l’intervento l’équipe di Chirurgia maxillo-facciale e plastica ricostruttiva della struttura. Ilavrebbe infatti dovuto rimuovere una metastasi lonfonodale da neoplasia cutanea. L’annuncio è dell’ospedale, ma la richiesta è partita dallo stesso, che ci teneva a rassicurare i suoi cittadini. Si trovava già da ieri domenica 2 giugno in ospedale in attesa dell’intervento, che ha avuto esito positivo; ora dovrà attendere cinque giorni per le dimissioni. L’intervento diA fare gli auguri di pronta guarigione subito il vicedi, Pietro Piciocchi. Che, a nome della giunta comunale e dell’intera amministrazione, porta i “sentimenti più affettuosi di vicinanza, e soprattutto i più sentiti auguri per una pronta guarigione.