Il papa e la Dottrina sociale della Chiesa L’opinione di Pedrizzi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 3 giugno 2024) “C’è un dato che mi ha detto uno studiosodemografia: in questo momento gli investimenti che danno più reddito sono la fabbrica di armi e gli anticoncezionali: uno distrugge la vita, l’altro impedisce la vita. E questi sono gli investimenti che danno più reddito, è brutto”. Ilin occasione degli Stati Generalinatalità ha messo sullo stesso piano le armi e i contraccettivi come strumenti di morte. Si tratta di un accostamento arduo e “pesante” quello tra una mitragliatrice e una pillola abortiva, ma è così ed è giusto che lo abbia fatto. Per questo ci riconosciamo totalmente nel pensiero del pontefice. Ecco, era proprio quello che aspettavamo da tempo: che venisse cioè proclamata lain tutta la sua completezza, non a pezzi, ma in tutta la sua integralità in tema di valori non negoziabili ed in tema di geopolitica, socialità, guerra e pace.