Il nuovo farmaco per il tumore al seno metastatico | Cala del 38% il rischio di progressione della malattia o di morte

(Di lunedì 3 giugno 2024) Unche migliora significativamente la sopravvivenza per alcuni sottotipi dial. È stato presentato durante il congresso annuale dell’American Society of Clinical Oncology (Asco) in corso a Chicago. A farlo è stato l’oncologo italiano Giuseppe Curigliano, direttoreDivisione Sviluppo di nuovi farmaci per terapie innovative all’Istituto Europeo di Oncologia di Milano. «Gli esiti dello studio Destiny-Breast06 indicano che i benefici ottenuti con iltrastuzumab deruxtecan sono notevoli, mai visti finora», dice Curigliano al CorriereSera. Secondo il professore i risultati possono «giustificare un cambiocura standard in tutto il mondo per donne e uomini con un determinato sottotipo di carcinoma mammario».