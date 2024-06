Grande Fratello contattato personaggio del momento | Trattative in corso

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 3 giugno 2024) A poco più di due mesi dalla fine dell’ultima edizione del, la macchina del reality si è già rimessa in moto. Alfonso Signorini la settimana scorsa ha annunciato su Instagram che i casting sono già riaperti e che quest’anno chi è interessato a varcare la porta rossa potrà contattare anche lui direttamente tramite messaggi privati: “Potete scrivere anche a me, mandatemi i messaggi e cercherò di leggerli tutti. In poche ore mi avete già scritto in più di tremila. Purtroppo ho cancellato tutto per sbaglio. Quindi se mi avete scritto, rimandatemi tutto. Scusatemi sono un po’ boomer con la tecnologia. Se vi rispondo chiedendovi il numero allora è un buon segno“., sarebbe statouno dei personaggi più chiacchierati di questo periodo.