FRANCESCA BATTIATO esce con DA LONTANO

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 3 giugno 2024)pubblica “Da” che rappresenta un racconto autentico, modellato su un’esperienza di vita personale. Andiamo ad approfondire. “Da” è il nuovo singolo di“Da” diè una canzone metaforica di ciò che accade quando non si prende la giusta distanza da situazioni che appaiono sfocate, osservare “da” quasi sempre permette una visione più nitida e completa, un quadro generale necessario per vedere le cose nella sua totalità, fino in fondo; ed è proprio nel finale che la canzone si rivela con una conclusione chiarissima. Cosa rappresenta “Da” Il binario menzionato nella prima strofa rappresenta il tragitto della vita ma anche la realtà, infatti, i protagonisti della canzone si incontrano nel mezzo di un viaggio ed è sempre tra uno spostamento e l’altro che si ritrovano con la volontà di starsi accanto anche se, per diverse ragioni, sono tirati in direzioni opposte.