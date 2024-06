FOTO Faicchio denuncia danni all’ambiente | Degrado degno della Terra dei Fuochi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 3 giugno 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLe Guardie AmbientaliFederazione Nazionale Pro Vita hanno scoperto eto alle Autorità competenti una situazione diambientale in contrada “Marafi” del Comune didegnadei” e che, in vero, non pensavano mai di poter trovare, per quantità e gravità, nella nostra provincia. A spiegare quel che è successo il Presidente ProvincialeFederazione Nazionale Pro Vita di Benevento Claudio Casbarra: “Appena si imbocca la strada che costeggia il fiume, in contrada “Marafi” – ha spiegato Casbarra – si notano subito rifiuti sparsi qua e là a marginestrada fino a vedere dell’Eternit circoscritto da un nastro bicolore con scritta ‘corpo forestale’. In un primo momento, considerando che il Corpo Forestale dello Stato era stato sciolto nel 2016, avevamo pensato si trattassesedicente “Guardia Forestale” già incontrata al Giro d’Italia allorquando, unitamente alla “Guardia Nazionale” ed altra associazione ecologica e zoofila, a mezzo paletta segnaletica regolava gli incroci delle strade a Cusano Mutri ma, avvicinatici bene ed osservato bene il nastro, si è poi accertato essere del Corpo Forestale dello Stato deducendone che quell’Eternit fosse in loco da almeno otto anni.