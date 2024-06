Fausta Bonino l' ex infermiera condannata per morte 4 pazienti | Non ho ucciso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Livorno, 3 giu. (Adnkronos) - "Io non honessuno di questi. Non sono stata io a iniettare l'eparina e non ho commesso questi fatti orrendi di cui mi hanno accusata. E' una sentenza sbagliata, che arriva alla fine di una indagine farsa". A parlare all'Adnkronos è, exdell'ospedale Villamarina di Piombinoall'ergastolo al termine del processo d'appello bis che si è celebrato a Firenze. L'accusa è di aver causato tra il settembre 2014 e il settembre 2015 ladi quattroricoverati nella struttura sanitaria dove lavorava con la somministrazione di dosi massicce dosi eparina. "Sono estremamente avvilita, non mi aspettavo assolutamente una sentenza del genere, dopo l'appello fatto a Firenze sinceramente ero convinta che sarebbe finito questo calvario.