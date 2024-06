Ecco la rotatoria Delle spighe | svolta anti traffico a San Martino Siccomario

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 3 giugno 2024) San(Pavia), 3 giugno 2024 – E’ stato completato l’intervento di ristrutturazione della’ tra via Roma, via Piemonte e via Gravellone iniziato a metà marzo. Riaperta completamente sabato, la rotonda sembra abbia centrato tutti gli obiettivi previsti e aver finalmente risolto il problema perché ha reso fluido ilveicolare, che risulta più agevole con gli ampi spazi e la visibilità migliorata in tutti i tratti di percorso. Inoltre, permette agli autobus di effettuare la manovre di attraversamento dellain perfetta sicurezza e da un punto di vista estetico, il risultato risulta molto gradevole e armonico, anche durante le ore serali, con un’illuminazione studiata apposta per valorizzare l’ulivo centenario che oggi abbellisce la