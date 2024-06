Conte attacca Meloni | Ha tradito il popolo

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 3 giugno 2024) Giuseppein un’intervista a ‘La Gazzetta del Mezzogiorno’ è ritornato adre in modo molto duro il governo e il premier Giorgia. Siamo entrati nella settimana che porta alle elezioni europee ed amministrative. I fari sono tutti puntati sul voto per rinnovare il Parlamento di Bruxelles, ma anche nel nostro Paese si giocano partite molto importanti come per esempio a Bari. E Giuseppein questi ultimi giorni è stato impegnato in Puglia in una campagna elettorale fondamentale per i pentastellati. Giuseppee il premier– Notizie.com – © AnsaE proprio dalla sua regione natale l’ex presidente del Consiglioduramente il premier. In un’intervista rilasciata a La Gazzetta del Mezzogiorno il leader pentastellato sottolinea come “l’attuale primo ministro racconta di essere una del, ma quello del Sud lo harealizzando il sogno di Salvini”.