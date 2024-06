Con il Progetto Yana Camp un aiuto concreto a chi è vittima di violenze

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 3 giugno 2024) Castiglione delle Stiviere (Mantova), 3 giugno 2024 – Si è avviato il "" di Y.A.N.A. (You Are Not Alone), l'associazione onlus nata nel nome diMalaiko, la 23enne ucraina la cui esistenza venne drammaticamente interrotta la notte fra il 19 e il 20 gennaio dello scorso anno in un condominio a Castiglio delle Stiviere. Si tratta di un'iniziativa innovativa e di grande impatto sociale, che si propone di supportare le persone, sia uomini sia donne, che hanno subito qualunque tipo di violenza. Ilè stato reso possibile grazie al contributo di "Marini Travel" di Cassano d'Adda e del "Family Hotel Ciccio" di Misano Adriatico. Il "" è stato concepito per offrire un ambiente sicuro e accogliente, dove le vittime di violenza possono trovare sostegno, solidarietà e risorse per ricostruire la propria vita.