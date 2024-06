Ciclismo 2 Pavullo una festa per celebrare Luca Covili Il 18° posto miglior piazzamento al Giro d’Italia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024)festeggeràdomani al parco il ’Paradiso dei pini’ alle ore 19. Alla serata organizzata dalla Ciclistica Pavullese con la regia di Mauro Maya Caselli saranno presenti ovviamente i dirigenti della società frignanese, con la folta schiera delle giovani promesse pavullesi, l’amministrazione comunale il presidente della provinciale della federmodenese Enzo Varini e tutti sportivi che hanno tifato per il ventisettenne portacolori del team modenese-reggiano VF Group Bardiani., ricordiamo, ha concluso a Roma il 107°al 18°nella classifica generale, un risultato chea il suoottenuto nel 2022 quando si classificò 24° nella generale. L’edizione 2024 della corsa rosa prevedeva oltre settanta chilometri a cronometro specialità nella qualenon ha mai brillato in passato invece la preparazione in altura sull’Etna e la posizione nella bici da cronometro (foto) è riuscito a limitare i danni.