Captain America | Brave New World una foto del set mostra una bizzarra connessione con i Guardiani? – SPOILER

(Di lunedì 3 giugno 2024)New, unadel setunacon i? –Mentre prosegue l’ultima tornata di riprese diNew(precedentemente noto come NewOrder), quest’ultimadal set solleverà sicuramente alcune domande! Condivisa da Atlanta Filming, l’immaginestrane creature appese per la coda. Sebbene si sia ipotizzato che si tratti dei Mangia-anime di Chang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, a noi sembrano molto più simili agli Orloni. Questi piccoli animali simili a roditori sono stati introdotti nei film didella Galassia e sembrano essere uno spuntino molto popolare in alcuni angoli cosmici del Marvel Cinematic Universe. Non abbiamo idea del perché queste piccole creature facciano parte di questo film in particolare, quindi c’è sempre la possibilità che assomiglino semplicemente a Orloni.