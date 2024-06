Calcio femminile Jesina Greta Enriconi nel mirino dei grandi club

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 3 giugno 2024) La giovane atleta leoncella è stata selezionata dai tecnici della Juventus ed ha partecipato ad un torneo Under 19 a Novara Jesi, 3 giugno 2024 – Come oramai abitudine, ogni fine stagione, alcune ragazze della, entrate neldiimportanti per le loro performance durante le gare di campionato, vengono selezionate dainazionali per essere ulteriormente attenzionate. La routine si sta ripetendo anche in questa occasione e nei giorni scorsi(classe 2008), già convocata nelle varie rappresentative regionali, ha partecipato ad un torneo a Novara inserita nella squadra della Juventus Under 19. Al torneo hanno preso parte il Milan Women, il Como ed una rappresentativa del Piemonte. Le prestazioni dell’atleta leoncella sono state più che positive tanto che, sembra, sarà ulteriormente visionata nelle prossime settimane.