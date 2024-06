Fonte : ilgiorno di 3 giu 2024

Non mancherà l'esperienza di Daniel Oss, ieri grande campione del ciclismo, oggi anche ''bikepacker'' “Il programma inizia quando i partecipanti partono in bicicletta da casa'”, dicono gli organizzatori: è infatti questa la peculiarità di Bam!, quella di mettere in sella e ''on the road'' migliaia di viaggiatori, che partono pedalando dall'Italia e da ogni parte d'Europa per ritrovarsi, una volta l'anno.

Bam! 2024 a Mantova torna il raduno europeo dei viaggiatori in bicicletta