Artur Dainese crea scompiglio all’Isola dei Famosi faccia a faccia tra due naufraghi

(Di lunedì 3 giugno 2024) Idell’Isola deisono arrivati alla puntata di ieri con uno spirito battagliero. Questo, non solo perché si è trattato della semifinale, ma anche perché nel corso del fine settimana appena trascorso ci sono state delle tensioni piuttosto profonde. Nel daytime odierno, infatti, è stato svelato quanto accaduto. Specie alcuni concorrenti hannotocimentandosi in discussioni molto accese. Scontro tra Edoardo Franco e Alvina Verecondi ScorteccideiTra i concorrenti dell’Isola deicontinuano le tensioni. Dopodomani andrà in onda la finale di questa edizione, pertanto, irimasti in gioco si stanno accingendo a vivere gli ultimi momenti sull’isola, prima di volare per l’Italia e partecipare da qui alla finale.