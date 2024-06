Vignali | Ex asilo Zarri serve trasparenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) "Qual è il destino dell’ex?". Se lo chiede il candidato sindaco Luca Vignoli, per la lista civica ‘Cose nuove per Castel Maggiore’. Vignoli nei giorni scorsi ha organizzato un corteo con tanto di bandiere e striscioni. Il corteo è andato a manifestare davanti a un edificio noto e molto amato dalla comunità di Castel Maggiore: l’ex, prima scuola materna aperta a suo tempo in città. "Questo bene – spiega Vignoli –, vuoto da due anni, sta per diventare di proprietà comunale e l’amministrazione uscente ha lanciato un bando per assegnarlo in uso a privati, a canone gratuito per sei anni rinnovabili senza interpellare le realtà locali, le associazioni di volontariato e gli enti del terzo settore e nemmeno il consiglio comunale.