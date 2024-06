Trionfo Ancelotti Tassotti | Carletto è unico il più grande Il segreto? Fa star bene i giocatori lo amano

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 2 giugno 2024) A Notizie.com parla uno dei suoi più cari amici ed ex compagno al Milan: “Non ci sono più aggettivi, capace che vince ancora le prossime tre Champions. Bollito o gestore? Mi faccio una risata…” Compagni in campo e in panchina, ma soprattutto amici, tanto amici. Il legame tra Mauroe Carloè forte, fortissimo, anche per questo quando il suo amico ha vinto l’ennesima Champions, la quinta personale, ha esultato come se fosse stato anche lui a vincerla. Si sono sentiti, con Mauro che ha fatto grandi complimenti a Carlo e a Notizie.com,, racconta la sua gioia e quello che prova nel vedere il suo amico che vince così tanto in giro per il mondo: “Che devo dire, sono al settimo cielo per lui,è qualcosa di, strepitoso, qualcosa di inarrivabile.