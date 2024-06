Rissa al Bar | 37enne in Gravi Condizioni Dopo Accoltellamento

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 2 giugno 2024) Pescara - Un uomo di 37 anni è ricoverato inall'ospedale di Pescaraessere stato accoltellato nel pomeriggio di ieri, durante una lite avvenuta nei pressi di un bar in via Nazionale Adriatica Nord. L'uomo, colpito all'addome, è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale in codice rosso. Anche il presunto aggressore, di 39 anni, è rimasto ferito in modo più lieve ed è stato trasportato all'ospedale di Chieti. Entrambi gli uomini sono già noti alle forze dell'ordine. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara e i motivi all'origine della lite restano sconosciuti. Secondo le prime ricostruzioni, la lite sarebbe iniziata all'interno del bar e poi degenerata all'esterno, culminando con l'. L'aggressore è stato individuato poco distante dal luogo del delitto e ha riportato lesioni giudicate guaribili in pochi giorni.