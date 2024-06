Provano a fermare l' auto di Mattarella | il blitz degli eco-vandali finisce così | VIDEO

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 2 giugno 2024) L'ennesimoattivisti di Ultima Generazione fa registrare un innalzamento dell'asticella della protesta per il clima. I militanti ambientalisti hanno tentato unoggi alla parata del 2 giugno per la Festa della Repubblica. Volevano gettare fango e vernice e cinque di loro hanno provato a sdraiarsi in via IV Novembre, dietro le transenne, al passaggio del presidente della Repubblica Sergio. Sono stati bloccati dalle forze dell'ordine insieme ad altri dieci attivisti che hanno tentato altre azioni dimostrative in vari punti della Capitale. Gli attivisti stavano cercando di accedere alla zona di via dei Fori Imperiali, dove erano in corso le celebrazioni del 78mo anniversario della proclamazione della Repubblica italiana.