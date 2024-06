Non disponibili a diventare un Califfato Salvini smonta le accuse a Vannacci

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 2 giugno 2024) A sei giorni dal voto per le elezioni europee il vicepremier, ministro e leader della Lega Matteoè ospite di Monica Maggioni a In mezz'ora, in onda il 2 giugno su Rai3. "La casa per gli italiani è sangue e sudore. L'Ue ha messo una tassa sulla casa degli italiani. Noi abbiamo fatto l'esatto contrario, con un decreto che è operativo da questa settimana. Il 'Salva casa' permette da lunedì di andare in Comune a risolvere un problema che riguarda pochi centimetri. Non è un condono, semplificherà la vita delle persone", ha dettospiegando le ultime novità per sanare le piccole irregolarità edilizie. "Oggi c'è la festa della Repubblica, è la festa degli italiani, non della sovranità europea. Abbiamo un presidente della Repubblica perché c'è la Repubblica, io penso all'Europa come stati sovrani che si mettono insieme, ma la sovranità nazionale è fondamentale", ha commentato ancora