LIVE Sinner-Moutet 0-0 Roland Garros 2024 in DIRETTA | iniziato l’incontro

(Di domenica 2 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAl servizio JannikPRIMO SET 20.31 Terminato il warm-up. 20.29si giocherà al meglio dei 5 set. In caso di tie-break nel quinto e decisivo parziale si giocherà un long tie-break a 10 punti. 20.27 Corentinha vinto il sorteggio ed ha scelto di ricevere. 20.26 Inizia il riscaldamento pre-match. 20.25 I due giocatori si avvicinano a rete per il sorteggio e le foto di rito. 20.24 Fa il suo ingresso sul Philippe Chatrier Jannik, numero 2 della classifica mondiale. 20.23 Entra in campo Corentin, numero 79 del ranking ATP. 20.22 I due giocatori sono nel corridoio che porta al Philippe Chatrier. A brevissimo faranno il loro ingresso sul terreno di gioco. 20.21 Quello odierno sarà il venticinquesimo incontro allo ATP dicontro un tennista mancino.