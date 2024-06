La politica ‘sposa‘ il marketing Da Silvio a Trump tutto cambia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024) Lae il. Due mondi in apparenza così lontani, ma che invece hanno molto più in comune di quanto non si creda. La dimostrazione arriva dal libro di Domenico Petrolo e Lorenzo Incantalupo, due esperti della materia che hanno unito le forze per ”Chi Mi Ama Mi Voti - Storie, riflessioni e dialoghi su“, con una bella prefazione di Tommaso Labate e un altrettanto interessante postfazione di Paolo Iabichino. Il libro sarà presentatao martedì pomeriggio (18,30) alla Feltrinelli di via Beccheria assieme al sindaco Mario Pardini, a Valentina Mercanti, consigliera regionale del Pd e Francesca Chiocchetti, direttore affari istituzionale di Wind Tre. “Ile laesistono e convivono in forme diverse sin dall’antichità – dicono i due autori – Il De Bello Gallico e l’Eneide, cosa sono se non opere di ‘promozione‘ di Cesare e di Augusto? Noi ci siamo divertiti a ricostruire campagne come quella dei Jeans Jesus di Oliviero Toscani, la Milano da bere dell’amaro Ramazzotti, l’arrivo di Berlusconi, la rivoluzione digitale di Grillo e Casaleggio o una celebre campagna di Nike che coinvolse addiritturain una lite via Twitter attraverso la voce dei protagonisti“.