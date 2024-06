La fine triste di Cristiano Ronaldo è tutta qui | il video fa il giro del mondo | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) "Non sono io che inseguo i record, sono loro che inseguono me".scrive l'ennesima pagina della sua incredibile storia: la doppietta all'Al Ittihad nell'ultima giornata gli permette di toccare quota 35 gol in 31 partite, stabilendo un nuovo record per il campionato saudita. Ma non solo: il 39enne attaccante portoghese dell'Al Nassr diventa anche il primo calciatore di sempre a laurearsi capocannoniere in quattro Paesi diversi dopo averlo fatto in Premier League col Manchester United, nella Liga col Real Madrid e nella serie A italiana con la Juventus.Ma se i gol arrivano, sono i trofei a mancare nell'esperienza saudita di. Infattiè scoppia in lacrime per la sconfitta nella Coppa d'Arabia: una delusione tremenda per CR7, che è costretto a rimandare ancora l'appuntamento con la vittoria del primo titolo ufficiale in Arabia Saudita.