La Civitanovese di domani | Presi due giovani di talento

(Di domenica 2 giugno 2024) "Per Ismaila Diop e Nicolò Capodaglio è fatta. Ballanti e Testa non saranno con noi il prossimo anno". L’annuncio arriva da Claudio Cicchi, dg rossoblù, mentre è a lavoro per allestire la rosa che dovrà affrontare il campionato di serie D. Una formazione che, secondo le intenzioni del club, dovrà essere costituita dabravi e adatti alla categoria. Ecco quindi, Capodaglio, classe 2005 proveniente dal Montegranaro, da schierare al centro della retroguardia, contando sulla sua notevole struttura fisica. Il giocatore è di Civitanova ed è cresciuto calcisticamente nell’Academy, società che si allena nei campi della città alta. In passato ha militato con la Sangiustese, poi una parentesi in serie D con il Notaresco, per tornare nel club da cui proveniva, nel frattempo trasformatosi in Montegranaro.