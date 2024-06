Il Fosso conferma Fucili | Un segnale di continuità Mariani guiderà l’Urbino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) Nico(ex Montefano) è il nuovo allenatore del(Eccellenza), la firma con il presidente Lucarini e il dg Santi è arrivata eri pomeriggio. Sarà ancora Michelea guidare ilmbrone calcio nel massimo campionato nazionale dei dilettanti. Ad annunciarlo la società: "La Polisportiva Forsempronese 1949 comunica che Michelesarà alla guida della ‘Prima squadra’ anche per la stagione sportiva 2024/2025. Con ladel suo timoniere la società pone il primo tassello della nuova stagione, un importantediin vista del difficile campionato di ‘D’ ed un indicatore di come la società del presidente Nardini creda nel progetto intrapreso ed intenda consolidare la categoria. A Michele, che si siederà sulla panchina principale della nostra società per la nona stagione, i complimenti ed i migliori auguri da parte di tutta la grande famiglia ‘Azzurra’".