Giovani travolti dal fiume Natisone recuperati i corpi delle due ragazze

(Di domenica 2 giugno 2024) Svolta nella ricerca dei ragazzidalla piena del, in provincia di Udine, in Friuli Venezia Giulia. I vigili del fuoco hanno individuato nelle acque delsenza vita di due. A individuarli sono state le squadre dei vigili del fuoco e della Protezione civile impegnate per il terzo giorno di seguito nelle attività di ricerca. Si tratta di Patrizia e Bianca, travolte l’altro ieri dalla piena delcon l’amico Cristian. I dueerano a circa 700 e 1000 metri dal punto dell’ultimo avvistamento, lungo le sponde del, uno a 700 metri dal greto e l’altro poco più lontano, a circa un chilometro. Non lontano dal ponte Romano, da dove erano stati avvistati l’ultima volta e da dove i vigili del fuoco avevano vanamente calatofuni perché i ragazzi, trascinati dalla corrente delin piena, potessero afferrarsi Come affermato da alcuni esperti, è presumibile che la morteduesia avvenuta pochi istanti dopo il loro passaggio sotto il ponte, quando di fatto sono scomparse alla vista.