 DOOMBO è il nuovo singolo dei PRIMITIVE MULE

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 2 giugno 2024) I PRIMITIVEsono usciti il 31 maggio 2024 in radio e in digitale con “DOOMBO”, il, che rappresenta un elefante che procede incessante, puntando dritto alle gambe e alla testa dell’ascoltatoreAndiamo a scoprirne di più Fuori “Doombo” dei PrimitiveDa venerdì 31 maggio 2024 è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “DOOMBO”, ildei PRIMITIVE. Cosa rappresenta “Doombo”? “Doombo” è un brano potente e inarrestabile, rappresentato metaforicamente come un elefante che procede incessante, puntando dritto alle gambe e alla testa dell’ascoltatoreI suoi passi sono possenti e pieni come la sezione ritmica, le chitarre fanno eco al suo verso animalesco.