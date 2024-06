Cast dei professori di Amici modificato | chi potrebbe lasciare il talent

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 2 giugno 2024) Una stagione didi Maria è appena conclusa, ma la squadra della De Filippi non si ferma, visto che sono già riaperti iing per la nuova edizione del famososhow. Non solo i provini,ro esserci dei lavori in corso anche per ildei, si parla infatti di “modifiche” per la formazione degli insegnanti della scuola, che al momento sono: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli, Emanuel Lo, Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. Siamo abituati a vedere cambiamenti e via vai dietro alle cattedre, ad23 ad esempio è tornata la Pettinelli dopo che Arisa ha deciso dila squadra per fare la giurata a The Voice. Quest’anno a mollare il posto nella scuola marianaessere Emanuel Lo. Secondo dei rumor riportati da Novella 2000, l’insegnante di danzanon esserci a settembre.