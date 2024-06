Carlo Calenda tra etica politica federalismo demografia e giovani | Ecco l’Europa che vorrei

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 2 giugno 2024) Front man, segretario nazionale di Azione e ora anche candidato alle elezioni europee dell’8 e del 9 di giugno:raccontache sogna in un’intervista sul nostro giornale. Il politico romano, solo qualche giorno in visita a Bergamo per portare il suo sostegno a Elena Carnevali, candidata sindaco della coalizione di centrosinistra per le amministrative di Bergamo, pronto a conquistarsi un posto a Bruxelles, porta il suo pensiero e quello delche vorrebbe in una chiacchierata che spazia dalla sua personalissima e originale campagna elettorale, “BlaBlaCarl”, passando per la sanità, fino ad arrivare ai temi di Europa federale, difesa e Bilancio comune e immigrazione. Con alcune sottolineature importanti rispetto alla sanità, in virtù del fatto che Azione fu il primo partito a presentarsi ai cittadini con un manifesto interamente dedicato alla sanità, e a quello del mondo dell’imprenditoria, materia ben nota a, inventore e realizzatore di Industria 4.