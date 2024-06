Camionista morto istigazione al suicidio Una donna dietro tutti i profili social

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024) Siena, 2 giugno 2024 – Ora Enriquetta, la fantomatica fidanzata spagnola con cui Simone Casini aveva avuto per otto anni una relazione, ma solo sui, ha un nome e un cognome. Non quello però con cui si era accreditata aldi Vivo d’Orcia, 43 anni, trovato impiccato nel camion il 27 luglio 2022 in una piazzola di sosta vicino a Siena. Lache si nascondevail profilo facebook e i cellulari con cui l’uomo chattava non si chiamava certo Enriquetta. Né faceva l’infermiera in Spagna, a Saragozza, dopo aver studiato a Siena. Tutto falso. A confermarlo in una nota è stato ieri il procuratore Andrea Boni evidenziando "che le indagini sinora svolte hanno condotto alla certa individuazione della persona che si celavavirtuali con i quali Casini intratteneva frequentazioni telematiche e telefoniche".