Box Office USA | nuovo crollo nel primo weekend di giugno

(Di domenica 2 giugno 2024) La crisi degli incassi al BoxUSA del mese di agosto sembra aver interessato anche ildi. Vediamo nel dettaglio i risultati del botteghino USA. L’assenza di nuovi film di grande interesse, unitamente alle performance poco esaltanti dei film usciti solo 7 giorni prima, ha contribuito in questoad abbassare ulteriormente le stime di incasso di un BoxUSA in netta crisi. Secondo BoxPro, infatti, gli incassi complessivi del botteghino americano sono calati del 67% rispetto allo stessodello scorso anno, quando a tenere alti gli incassi era Spider-Man: Across in the Spider-Verse. La speranza degli analisti fortunatamente è legata agli imminenti esordi di film attesi quali Bad Boys: Ride or Die, Inside Out 2 e A Quiet Place: Giorno 1, le cui performance potrebbero rialzare le stime poco rassicuranti di questo inizio di