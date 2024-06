Atletica 100 metri stravolti | sconquasso nelle liste mondiali un giamaicano in testa Lyles ko Jacobs terzo europeo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) Quello che si sta per concludere è stato un fine settimana letteralmente di fuoco per i 100, caratterizzato da una serie di riscontri cronoci davvero di lusso e che fanno entrare anche la specialità regina nel vivo di questa annata agonistica, quando mancano un paio di mesi alle Olimpiadi di Parigi 2024. IlOblique Seville ha firmato la miglior prestazione mondiale stagionale correndo un superlativo 9.82 a Kingston e riuscendo a battere lo statunitense Noah, Campione del Mondo arresosi in 9.85 nonostante una grande rimonta sul lanciato. A Salamanca (Spagna) sono esplosi due inattesi cubani: Shainer Reginfo Montoya ha tuonato un imperiale 9.90 e si è così issato alposto della classifica mondiale stagionale (per qualche ora ha detenuto la world lead), pareggiando il non ancora ratificato crono corso di recente dal sudafricano Akani Simbine ad Atlanta.