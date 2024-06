Altobelli | In Nazionale era già un allenatore in campo Vi svelo una cosa

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 2 giugno 2024) Alessandro, ex compagno di Ancelotti in, sul tecnico di Reggiolo: “E’ il tecnico più forte attualmente in attività”. Cinque Champions League e 29 trofei complessivi. E’ questo il palmarès di Carlo Ancelotti da quando ha iniziato la carriera da. Il trionfo di ieri con il Real Madrid (Borussia battuto 2-0) consente al tecnico di Reggiolo di scrivere una nuova pagina di storia e non è assolutamente finita qui. Il prossimo anno l’dei Blancos cercherà di mettere altri trofei in bacheca. Alessandroe Carlo Ancelotti – Notizie.com – © LapresseAi nostri microfoni in esclusiva è intervenuto Alessandro Albotelli per parlare proprio di Carlo Ancelotti. I due sono stati compagni ine hanno condiviso due esperienze importanti come il Mondiale 1986 e l’Europeo 1988.