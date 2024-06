Torna Lucca Pottery Festival per gli amanti dell’arte e della ceramica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024), 1 giugno 2024 – Dalla tradizione all’avanguardia. Sabato 1 e domenica 2 giugnoin piazza del Giglio la sesta edizione di, la due giorni che celebra l'artein tutte le sue forme con 40 espositori da tutta Italia ed Europa, con pezzi di artigianato unici, laboratori didattici per grandi e piccini, e quest’anno con uno speciale concorso dedicato al lavoro di Galileo Chini che realizzò per Giacomo Puccini le scenografie per la Turandot. L’evento è organizzato dall’associazione Artecon il patrocinio del Comune di, Cnq, Artex, Oma - Osservatorio dei Mestieri d’Arte, la manifattura lucchese Rossoramina, Aicc Associazione Italiana Cittàe con la compartecipazione di Camera di commercioToscana Nord-Ovest (sabato ore 9-20 e domenica ore 9-19, ingresso libero).