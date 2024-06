Fonte : blogtivvu di 1 giu 2024

Sicuramente il suo stile ed il suo carattere potrebbero interferire con l’attuale linea prevista dai vertici Mediaset, motivo per il quale la Bruganelli ha sottolineato di non avere alcuna paura ad esporsi: Ho un’età e una credibilità esistenziale che secondo me potrebbe essere d’aiuto a tante donne, che non è che non hanno il coraggio che ho io, ma non hanno la possibilità che ho io.

Sonia Bruganelli conduttrice del Grande Fratello o dell’Isola? Arriva la sua risposta