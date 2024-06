Sinner arriva la critica feroce | Voleva tornare a casa

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di sabato 1 giugno 2024) Janniklanel suoi confronti: parole durissime da parte dell’ex campionessa, ecco cosa sta accadendo Non ha lasciato spazio agli avversari, nemmeno le briciole: Jannik, al Roland Garros, è tornato il tennista famelico ammirato nella prima parte di anno, in grado di demolire perfino Djokovic vincendo il primo Grande Slam della carriera. L’altoatesino, superato l’infortunio che l’ha costretto a saltare gli Internazionali di Roma, è nuovamente il cannibale. Jannik, critiche feroci su di lui (Ansa Foto) – RompipalloneEd ora è senza dubbio uno dei favoriti principali a conquistare il torneo parigino, se non il principale favorito. E così, con il peso sulle spalle di poter conquistare l’ambito trofeo, peraltro sui campi dove sarà disputata l’Olimpiade, domani sfiderà nel quarto turno il francese Moutet.