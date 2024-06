Sciopero generale dei taxi città ancora una volte bloccate

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 1 giugno 2024) L’imminentedei servizi diè stato programmato per i giorni 5 e 6 giugno, coincidendo con il periodo delle elezioni europee, e potrebbe causare un blocco totale nelle principali metropoli. Le organizzazioni sindacali, tra cui Ugl, FederCisal, Satam, Tam, Claai, Unione Artigiani, Unione Tassisti d’Italia, Uri, Fast Confal, UnicaCgil, Orsa, Usb, Unimpresa, Sitan/Atn, intendono riprendere le proteste dopo il precedente fermo del 21 maggio. Le vetture bianche rimarranno inattive dalle 8:00 alle 22:00 per entrambi i giorni, al fine di sollecitare il governo a implementare i regolamenti previsti dalla legge che governa il settore. Questo stop potrebbe causare notevoli disagi nelle, proprio durante il periodo di chiusura delle campagne elettorali in vista delle elezioni.