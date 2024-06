Ragazzi travolti dalla piena il dolore della mamma di Patrizia

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 1 giugno 2024), ildi– Sono ancora dispersi i tredel fiume Natisone a Premariacco, fra Udine e il confine sloveno, in Friuli Venezia Giulia. I tre hanno raggiunto a piedi un isolotto di ghiaia al centro del fiume. Poi l’acqua è montata improvvisamente e i giovani sono rimasti bloccati. Un video, diventato virale, li mostra abbracciati per non farsi portare via. Le ricerche sono ancora in corso. In queste ore è intervenuta la madre di una delle ragazze. ( dopo le foto) Leggi anche: Lutto nel mondo del basket: il famoso campione è morto in un incidente stradale Leggi anche: Chi sono i tretrascinati viadel fiume (VIDEO), ildiSi sono abbracciati per cercare di resistere alla corrente, insieme, disperati.