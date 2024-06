Prisma Seconda Stagione | la recensione dei primi tre episodi

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 1 giugno 2024): ladeitreManifestando il suo debito, ma anche la sua spiccata differenza rispetto a prodotti come Skam,arriva su Prime Video con il suo secondo ciclo, a partire dal 6 giugno (qui il trailer). Laparte immediatamente con un passo diverso, rispetto agliprecedenti, dal momento che i toni, decisamente più cupi, si adeguano alle vicissitudini dei protagonisti, che nelle puntate precedenti hanno subito, in maniera diversa e ognuno a suo modo, un trauma. Foto di Francesco Ormando, dove eravamo rimasti? Mentre Carola si trova a fare i conti con la terribile circostanza in cui il video in cui si vede che fa sesso con Daniele è stato messo on line, il ragazzo dal canto suo deve affrontare la stessa situazione, forse mitigata dal fatto che lui è un ragazzo e che, in una società innegabilmente patriarcale, per lui è più semplice gestire certe cose.