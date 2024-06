Pietro senza di te saremo tutti più soli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024)Intiglietta era un vero e proprio punto di riferimento per la comunità a Minerbio. Il 52enne, morto in sella alla sua moto nella tarda serata di mercoledì in via Savena Superiore dopo essere uscito di strada per cause ancora da accertare, era benvoluto da. Assieme ai familiari gestiva da anni il ristorante pizzeria ’Le Panche’ di Ca’ de Fabbri, attività che aveva, a sua volta, ereditato dal padre Dante. Il giorno dopo la terribile notizia della sua scomparsa, che è rimbalzata di casa in casa sul territorio, sono tantissime le persone che lo hanno ricordato, molti anche portando mazzi di fiori fuori dall’attività del 52enne. "di te non ci sarà più l’allegria che portavii giorni in ogni negozio di Ca’ de Fabbri. Ci mancherai tantissimo", scrive una utente di Facebook a cui fanno eco tanti altri: "Riuscivi sempre a strapparmi un sorriso", "oranoipiùdi te".