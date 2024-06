Marc Marquez svelato il bluff | è stato smascherato

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di sabato 1 giugno 2024) Persono giornate decisive per il futuro ed intanto èil suo: il pilota del team Gresini èSecondo nella Sprint race del Mugello, terzo nella classifica mondiale:non ha ancora trovato la vittoria, ma certamente ha ritrovato il gusto di essere al vertice della MotoGp. I progressi con la Ducati del team Gresini sono evidenti ed hanno alimentato le discussioni sul suo futuro. Si è parlato a lungo del possibile passaggio nel team factory, come compagno di Pecco Bagnaia, ma alla fine a Borgo Panigale hanno preferito la promozione di Jorge Martin. Una scelta che ha complicato le cose per l’otto volte campione del mondo che deve capire cosa fare il prossimo anno. Da questo punto di vista le parole del pilota nei giorni scorsi sono state abbastanza chiare: niente team satellite, vuole una moto ufficiale con tutti gli aggiornamenti per poter tornare a lottare per il titolo.