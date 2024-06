LIVE Musetti-Djokovic Roland Garros 2024 in DIRETTA | si salva un rivale di Sinner adesso Dimitrov!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 1 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-ANDREESCU (3° MATCH DALLE 11.00) 19:35 Tra pochi minuti in campo dunque Grigore Zizou Bergs, che riprenderanno dal punteggio di 6-3, 2-1 e servizio per il bulgaro tds 10 del torneo. Poi!! 19:34 Incredibile partita sullo Chatrier! Alexander Zverev sida 4-1 e servizio per Tallon Griekspoor e chiude per 10-3 al tiebreak decisivo! 18:19 Zverev e Griekspoor iniziano il quinto set a brave!! Dopo questo parziale la prosecuzione di-Bergs 6-3, 2-1 e poi!! 17:14 DUNQUE, Cambia la situazione.-Bergs 6-3, 2-1 sarà conclusa sul Philippe Chatrier dopo Zverev, in vantaggio 4-2 al terzo un set pari. 17:05 Non ci saranno ritardi! Alexander Zverev ha perso il primo set per 6-3 contro Tallon Griekspoor, ma ha vinto il secondo 6-4 ed è avanti 3-1 nel terzo.