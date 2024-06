Juventus Sky | Massimiliano Allegri licenziato per giusta causa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024)ha ricevuto la notifica di licenziamento perda parte della. Lo ha riportato Sky Sport, spiegando come sia stato questo l’epilogo dei fatti del post finale di Coppa Italia, quando era arrivato l’esonero immediato del mister livornese. Il tecnico si trova al momento a Londra, dove assisterà alla finale tra Real Madrid e Borussia Dortmund, ed è stato raggiunto proprio in Inghilterra dalla notizia. Laaveva presentato una contestazione all’allenatore, che tramite i suoi avvocati aveva presentato nell’arco di cinque giorni le proprie deduzioni difensive. Queste non sono state giudicate abbastanza convincenti dal club bianconero, che è andato fino in fondo e ha notificato il licenziamento per