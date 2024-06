Heidi Klum non rifiuta mai un red carpet e fa bene

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 1 giugno 2024)non rinuncia mai ad un red: l’ultimo in ordine cronologico è quello del Festival di Cannes, con tanto di amfAR Gala annesso.è un pilastro della moda. Non stupisce che anche sua figlia, Leni, abbia ereditato il suo fascino e portamento in passerella, né che abbia raccolto il testimone diventando a sua volta una delle giovani modelle più affermate e gettonate nel firmamento fashion. Classe ’73, la top model e conduttrice tedesca naturalizzata americana è seguitissima anche sui social. Su Instagram, ad esempio, può contare su 12 milioni di follower.. Crediti: Ansa – VelvetMagLe ultime settimane sono state particolarmente ricche per, riapparsa in quel di Cannes per partecipare – come ormai da tradizione – al Festival più amato di Francia.