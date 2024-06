Gioco del Ponte Largo Ciro Menotti si colora di bianco rosso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Pisa, 1 giugno 2024 - «Un piccolo sogno diventato realtà». Con queste parole la Magistratura del quartiere San Francesco commenta in una nota l'evento che si è tenuto ieri sera in, la prima cena di quartiere dopo oltre trent'anni. «Abbiamoto di- si legge ancora nella nota - e dato il via tutti insieme ad una tradizione che cercheremo di rendere sempre più importante e sempre più partecipata». Un'iniziativa che è stata fortemente voluta dalla Magistratura di quartiere con l'obiettivo di consolidare il senso di comunità in vista deldelche si terrà quest'anno il 29 giugno, come da tradizione l'ultimo sabato del mese. Una serata all'insegna della condivisione e della convivialità, che ha visto partecipare circa 160 persone, non soltanto i componenti della squadra, ma anche amici e appassionati del, e che è stata realizzata grazie al contributo del ristorante 'I condotti' e della pasticcera Lando che hanno fatto da sponsor.