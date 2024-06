Furto a Milano coordinato con delle cuffie wireless arrestati un uomo e tre donne | ecco come agivano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 1 giugno 2024) Tree unsono stativenerdì pomeriggio in corso Buenos Aires aperaggravato in concorso. Tutta l’azione è stata osservata, intorno alle ore 16, dagli agenti della Squadra mobile impegnati nel contrasto di reati predatori. Sono finiti in manette un colombiano di 51 anni, una cittadina cilena di 52 anni e due colombiane di 35 e 52 anni. Ad insospettire i poliziotti è stato l’: era fuori da un negozio con degli auricolarie sembrava che stesse parlando con qualcuno all’interno, dato che continuava a guardare tra le corsie. Il piano era ben: mentre duestavano tenendo occupata la cassiera acquistando alcuni vestiti a basso costo, la terza distraeva l’addetto alla sicurezza facendogli diverse domande.