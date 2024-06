Festa 2 Giugno a Cesa e premiazione Buon Compleanno Repubblica

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 1 giugno 2024). Sarà celebrata, a livello locale, la manizione del 2in occasione delladella. In occasione di questa iniziativa si terrà ladel concorso, riservato ai ragazzi, “”. La manizione sarà aperta alle ore 10 dalla inaugurazione, presso la Casa Comunale, di una mostra fotografica degli ex sindaci. Nell’aula consiliare è stato allestito questo spazio, per ricordare quanti hanno indossato la fascia tricolore. Successivamente, alle ore 10.30, si terrà una Santa Messa presso la Chiesa Sanrio, officiata dal parroco don Giuseppe Schiavone. Al termine si terrà ladei vincitori del concorso “”. A decidere i vincitori sarà una commissione che valuterà i lavori che hanno raggiunto il maggior numero di like.