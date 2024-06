Dumfries spina per l’Inter necessario un vertice! Due scenari ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 1 giugno 2024) Denzelsono ancora parecchi distanti dal rinnovare ancora il loro matrimonio. Tra club ed entourage serve un incontro per chiarire la situazione. DISTANZA ? La situazione di Denzelè diversa rispetto a quella di altre interisti. Se Lautaro Martinez ha fatto un grande passo per andare in contro alla società, mentre Barella e Inzaghi sono ormai prossimi al rinnovo, l’olandese invece rimane ad oggi l’unica verain casa nerazzurra. Infatti, la distanza col suo entourage è aperta e presto servirà unper fare chiarezza e capire meglio il futuro del laterale destro.al momento è in ritiro con l’Olanda, che lo ha ufficialmente convocato per i prossimi Europei in Germania.e Inter distanti: il club traccia la linea? Sono due praticamente glidel club nerazzurro in merito alla posizione di: o rinnova oppure dovrà lasciare il club.